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"Knicks, halen eski yıldızı Carmelo'nun peşinde" iddiası!

New York Knicks, New York Post'tan Marc Berman'a göre, ölü sezonda halen eski süperstarı Carmelo Anthony'nin peşine düşmek istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks, New York Post'tan Marc Berman'a göre, ölü sezonda halen eski süperstarı Carmelo Anthony'nin peşine düşmek istiyor.

Knicks'in, iddialara göre hem Anthony'yi, hem de Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'u New York'a katılmaya ikna etmek istediği kaydedildi. Ayrıca Paul ile ne olacak olursa olsun, takımın Anthony ile anlaşmaya hazır olduğu belirtildi:

"Knicks, arkadaşı Chris Paul için bir takas yapamasalar bile eski Knick Carmelo Anthony'yi takip etmeyi planlıyor. The Post, Anthony'nin Paul'u alırlarsa Knicks'e katılmaya istekli olacağını bildirmişti."

Serbest bir oyuncu olan Anthony, New York'ta altı yıl (2011-2017) oynamıştı.


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