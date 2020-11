"Knicks hala Carmelo'yu hedefliyor, ama öncelikli değil" iddiası

Serbest oyuncu Carmelo Anthony'nin, serbest oyuncu dönemi öncesinde hala New York Knicks'in listesinde yer aldığı, ancak en önemli hedef olmadığı belirtildi.



Anthony New York'a geri getirilmek istense de, Knicks'in önceliğinin Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul ve Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook gibi diğer süperstarlar olduğu tahmin ediliyor.



SNY'den Ian Begley, durumu şu şekilde rapor etti:



"Knicks, geçen yaz Kevin Durant ve Kyrie Irving'i serbest oyuncu olarak alsaydı, Carmelo Anthony ile anlaşmayı da planlıyordu. Ancak o sırada Anthony'nin temsilcisi, Leon Rose'du.



Mantığa göre, Knicks ve Anthony'nin en azından bir dönüş olasılığını tartışacakları gözüküyor. Paul takası ile, Anthony'nin geri dönüş ihtimali artacaktır.



Ancak organizasyonda, Paul konusunda ne olursa olsun, Anthony'yi serbest oyuncu döneminde bir hedef olarak gören insanlar var."



Anthony, New York'ta altı yıl (2011-2017) oynamış ve takımı üç kez playofflara taşımıştı.