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Knicks, gözünü Isaac Okoro'ya dikti!

New York Post, New York Knicks'in, Auburn Üniversitesi forveti Isaac Okoro'yu draft etmekle ilgilendiğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
New York Post, New York Knicks'in, Auburn Üniversitesi forveti Isaac Okoro'yu draft etmekle ilgilendiğini belirtti.

Knicks, yeniden yapılanma sürecine yardımcı olacak çalışkan bir oyuncu arıyor. New York ekibi, yıllar boyunca Kevin Knox, Frank Ntilikina gibi çok sayıda başarısız draft seçiminde bulunmuştu ve Kristaps Porzingis'i takas etmişti. RJ Barrett ise halen gelişmekte olan bir oyuncu olarak görülüyor.

Okoro, Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown ve Toronto Raptors forveti OG Anunoby ile karşılaştırılıyor. Başarılı bir savunma oyunu olmasına rağmen, Knicks bir hücum oyunu da geliştirebileceğini umuyor.

Knicks, NBA Draftı'nda sekizinci sırada seçim yapacak ve Okoro'nun da bu aralıkta seçilmesi bekleniyor.

ESPN kolej basketbol analisti Seth Greenberg, Okoro hakkında şu ifadelerde bulunmuştu:

"O, kazanan biri. Muhtemelen 1'den 4'e tüm oyuncuları sorunsuz bir şekilde savunabilir. Fiziksel olarak güçlü. İstatistik kağıdında gözükmeyen ama yararlı olan şeyleri yapıyor. Ona sırtı dönük oyun oynatabilirsiniz. Jaylen ile bazı benzerlikleri var. Fiziksel olarak güçlü, gerçekten savunma yapıyor ve sert biri. Yüksek enerjili. Çok güzel bir çalışma ahlakına sahip. En sevdiğim özelliği ise, hiç durmuyor oluşu."


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