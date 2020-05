"Knicks, Giannis'i alma şansını şimdiden yitirmiş olabilir" iddiası!

New York Knicks'in 2021'de Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu alma şansına zarar vermiş olabileceği söylendi.



Bucks ile hemen bir sözleşme uzatması imzalamazsa, Giannis'in gelecek yaz en çok aranan oyuncu olacağı biliniyor.



Miami Heat, Golden State Warriors ve Knicks'in başı çekeceği düşünülen birçok ekibin, Greek Freak için şanslarını deneyecekleri düşünülüyor.



Ancak, New York Post'tan Marc Berman'a göre, Giannis'in yeteneklerini New York'a götürmesi pek olası görünmüyor, çünkü Knicks, Antetokounmpo'nun hoşuna gitmeyecek iki şeyden sonra onu alma şansına zaten zarar vermiş gibi görünüyor:



"Knicks'in cazibesi daha büyük sahne olması, ancak muhtemelen 2020-21 sezonunda kazanan bir ekip olmayacaklardır. Ve biliyoruz ki Antetokounmpo, Knicks 2013'te ikinci turdan seçtiği ve takımda sadece iki maç oynattığı kardeşi Thanasis'e şans vermediği için, hayal kırıklığına uğramıştı. Thanasis, şimdi Bucks'la birlikte, Geçen yıl bir belgeselde, Giannis'in menajerlerinden biri olan Giorgos Panou'dan, Knicks'in Yunanistan'a Giannis'i izlemek için tek scout göndermeyen takım olduğununa dair garip bir açıklama gelmişti. Knicks bu iddiayı reddetmişti."



Giannis henüz geleceğine dair bir açıklama yapmadı, ancak ona yakın insanlar, Bucks rekabetçi kalmaya devam ederse uzatma kontratını imzalayacağını düşündüklerini belirtmişlerdi.