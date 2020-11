New York Knicks'in, Oklahoma City Thunder forveti Danilo Gallinari'yi New York'a geri getirmekle ilgilendiği bildirildi.



SNY'den Ian Begley'in raporlarına göre Knicks, Chris Paul'un OKC'den ayrılmasından sonra Thunder'ı terk edebilecek Gallinari'yi geri almaya hazır olabilir.



Bildirildiğine göre birçok durum, Knicks'in ne tür bir yeniden yapılanma yapmak istediğine bağlı olarak gelişecek ve aciliyet durumu olması halinde, Gallinari, New York için bir hedef konumunda olacak.