Knicks, Fred VanVleet ile ilgileniyor!

New York Knicks'in, Toronto Raptors guardı Fred VanVleet ile sözleşme imzalamakla ilgilenen takımlar arasında olduğu bildirildi.



Daily News'ten Stefan Bondy'ye göre Raptors, 26 yaşındaki oyuncuyu yeniden imzalamak için beklenen favori ekip. Bununla birlikte, VanVleet'in üvey babası Joe Danforth, Detroit Pistons ve Phoenix Suns ekiplerinin de muhtemel olarak ilgilerini ifade ettiklerini duyduğunu söyledi.



VanVleet, Raptors ile iki yıllığı 18 milyon dolarlık bir anlaşma yaptıktan sonra yaklaşmakta olan piyasada önemli bir maaş artışı görebilir. Bondy'ye göre, Wichita State çıkışlı oyuncunun tam olarak nasıl rakamlara bakacağı belirsiz olsa da, ligdeki bazı kişiler, Malcolm Brogdon'ın Indiana Pacers ile 2019'da imzaladığı dört yıllık 85 milyon dolarlık sözleşmesini, kendisinin bir sonraki sözleşmesi için potansiyel bir ölçüt olarak kullanıyor.



VanVleet, 2016'da draft edilmeden lige girdikten sonra, dördüncü NBA sezonunu tamamlamış bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu 17.6 sayı, 6.6 asist, 1.9 top çalma ve 3.8 ribaund ortalamaları ile kariyerinin en yüksek rakamlarıyla kapatan VanVleet, maç başına denediği 6.9 üçlükten %39 şut isabeti ile oynuyor. Ayrıca VanVleet, normal sezonda maç başına 4.2 pas arasında topa müdahale ile ligin zirvesinde bulunarak, savunma tarafındaki en aktif oyunculardan da biriydi.



