New York Knicks'in serbest oyuncu döneminde Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie'yi kadrosuna katmak için uğraşacağı, aynı zamanda Boston Celtics guardı Evan Fournier ve Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry'yi de takip edeceği iddia edildi.



Knicks'in Lowry'ye yılda 20 milyon ila 30 milyon dolar aralığında iki yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planladığı bildirildi.



Dinwiddie, Nets ile 12.3 milyon dolarlık opsiyonunu reddetmişti ve ayrıca adı New Orleans Pelicans, Chicago Bulls ve Los Angeles Lakers ile geçiyordu. 28 yaşındaki oyuncunun serbest oyuncu döneminde yıllık 25 milyon dolarlık bir kontrat aradığı açıklandı.



Fournier'in ise, geçtiğimiz yılı Celtics ile tamamladıktan sonra, sezon başına yaklaşık 18 milyon dolarlık bir kontrat arayışında olduğu söylendi.



