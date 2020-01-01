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Knicks, Ed Davis'i Timberwolves'a takas etti

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre New York Knicks, Ed Davis'i Minnesota Timberwolves'a takas etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre New York Knicks, Ed Davis'i Minnesota Timberwolves'a takas etti.

Davis, son üç günde üçüncü takımına katılmış oldu. Bu hafta başında Utah Jazz'den Knicks'e takas edilen Davis, şimdi ise Timberwolves kadrosunda yer buldu.

Wojnarowski'ye göre Knicks, Davis'in karşılığında Omari Spellman, Jacob Evans ve ileride kullanabileceği bir ikinci tur Draft hakkı alacak. Knicks ekibi, Davis'i almak için iki adet ikinci tur seçimi almıştı ve şimdi kendisini gönderirken, bir tane daha almış olacak.

Önümüzdeki sezon playoff yolunda şansını deneyecek olan Minnesota için bu hamle, pivot rotasyonunda bir veteran derinliği sağlamış oldu. New York, alacağı Draft tazminatına ek olarak, geliştirmeye odaklanabileceği, 23 yaşında iki oyuncuyu kadrosuna kattı.


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