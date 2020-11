Knicks, Draft'ta ilk 3'e girmek için, gençlerinden vazgeçebilir!

NBA Draft analisti Chad Ford, New York Knicks'in NBA Draftı'ndaki ilk üç seçim için RJ Barrett ve Mitchell Robinson'ı takas edebileceğini söyledi.



Ford'un haberine göre Knicks, Draft'ta ilk üç pozisyondan birini almak için, Robinson veya Barrett ile yollarını ayırmaya ve 8'inci sıra seçimini sunmaya hazır olacak. Ford, New York ekibinin sırasıyla ilk üç seçimin sahipleri olan Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors veya Charlotte Hornets ile görüşebileceğini belirtti:



"Knicks'in yükselmek için ellerinden geleni yaptığını duymaya devam ediyorum - ancak LaMelo Ball için bir şans edinme adına ilk 3'e girmelerinin karşılığı, onlar için çok ağır olabilir: Mitch Robinson, 8 numaralı seçim, ya gelecekten bir ilk tur Draft hakkı ya da RJ Barrett. Bu çok fazla."



Başkan Leon Rose, Robinson ve Barrett'ın çok önemli olduğunu sık sık yinelediğinden ötürü, ikisinin bir takasa yerleştirilmesi olasılık dışı olabilir.



Knicks, Çarşamba geceki Draft'ta 8 ve 27 numaralı seçimlere sahip. Bu seçimlerin Knicks'in yeniden yapılanması için yeterli olacağına veya ekibin ilk üç sırayı hedeflemeyi gerekip gerekmediği konusunda, her şey Rose'a bağlı olacak.