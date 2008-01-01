"Knicks, Donovan Mitchell'ı 'çok' istiyor" iddiası!

New York Knicks'in, Forbes'tan Adam Zagoria'ya göre, RJ Barrett ile olan şüpheli uyumuna rağmen Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'a hayran olduğu bildirildi.



Knicks, Jazz'in oyuncu geliştirme sorumlusu olarak Mitchell'a çok yakın olan Johnnie Bryant'ı işe almıştı.



Zagoria, şu ifadelerde bulundu:



"Knicks'in Mitchell ile ilgili düşüncelerinden haberdar olan bir kaynak, 'Onu çok istiyorlar ama R.J. (Barrett) ile olası bir çatışma olabilir.' dedi. Ön ofiste, birlikte oynayıp oynayamayacakları konusunda bir tartışma var."



Jazz'in Mitchell ile bu sezon sonrasında kazançlı bir çaylak kontrat uzatması için sözleşme imzalaması bekleniyor. Utah'ın hiçbir koşulda, takımın yüzü olan oyuncusunu, özellikle RJ Barrett ve Mitchell Robinson dışında çok fazla varlığa sahip olmayan bir Knicks takımıyla takas etmeyeceği düşünülüyor.



Mitchell, New York gibi bir pazarda gelişme şansına sahip olsa da, Jazz için oynamayı sevdiği biliniyor.



