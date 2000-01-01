Knicks, Dennis Smith Jr.'a şans vermek istiyor!

New York Knicks, SNY'den Ian Begley'e göre, Dennis Smith Jr.'a gelecek sezon kendisini kanıtlaması için makul bir şans vermeye istekli.



Yetenekli oyun kurucu, geçtiğimiz sezon sakatlıklar ve yakın bir aile üyesinin ölümü nedeniyle bir etki yaratamamıştı.



Smith Jr., Kristaps Porzingis'in 2018'de Dallas Mavericks ile yaptığı takasın bir parçası olarak, çaylak ölçekli sözleşmesinin son yılına giriyor.



Begley, raporunda şu ifadeleri kullandı:



"Draft'a yaklaştıkça, serbest oyuncu dönemi ve takas görüşmeleri kızıştıkça, Knicks'in oyun kurucu durumu hakkında kayda değer bir şey var: Dennis Smith Jr. organizasyonda hala önemli bir desteğe sahip ve Knicks'te, Smith Jr.'ın düzensiz bir 2019-20 sezonunun ardından toparlanma şansı yakaladığını görmek isteyen insanlar var."



Smith Jr., Knicks ile oynadığı 55 maçta %38.3 şut isabetiyle 9.0 sayı ve 3.9 asist ortalamaları yakalamıştı.



Knicks, son yedi sezonda sürekli bir yeniden yapılanma modunda. Takım, en son 2013'te playofflara kalabilmişti.



