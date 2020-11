Knicks, CP3 için "çok fazla varlık" bırakmak istemiyor

New York Knicks, SNY'den Ian Begley'e göre, Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul ile takas yapabilmek için teslim etmeleri gereken varlıkların sayısı konusunda endişeli.



Begley, Knicks'in, Paul'u almak için birçok varlığı takas etmesi durumunda, bunun gelecekte birinci sınıf bir oyuncuyla sözleşme imzalamak için yeterli "sermayeye" sahip olmalarını engelleyeceğine inandığını belirtti:



"Paul, Knicks ile de bağlantılıydı ve organizasyonda, Paul'ın bir kazanma kültürü inşa etme arzularını hızlı bir şekilde başlatabileceğini ve genç oyunculara yardım edebileceğini düşünen insanlar var.



Ancak New York'un Paul ile takas yapmak için teslim etmesi gereken varlıkların miktarı konusunda bir endişe bulunuyor.



SNY kaynakları, bazı MSG (Madison Square Garden) çalışanlarının, Paul için yapılabilecek bir anlaşmada çok fazla varlıktan vazgeçme konusunda temkinli olduklarını, çünkü New York'un başka bir yüksek profilli oyuncu için gelecekteki bir takas için yeterli sermayeye sahip olmasını sağlamak istediklerini belirttiler."



Paul ve Thunder'ın, bir süredir Phoenix Suns ile takas görüşmelerinde bulundukları belirtilmişti.



CP3'nin mevcut kontratında son iki senesi ve 85 milyon dolar alacağı bulunuyor.