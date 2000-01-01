Knicks, Cole Anthony'yi "yakından inceliyor"

North Carolina Üniversitesi oyuncusu Cole Anthony'nin New York Knicks tarafından "kapsamlı bir şekilde incelendiği" bildirildi.



NCAA'den bir kaynağın, SNY'den Ian Begley'ye "New York, Cole üzerinde ödevini yaptı" ifadesini kullandığı açıklandı.



Eski Knicks guardı Greg Anthony'nin oğlu olan Cole, önceki sezon UNC'de maç başına ortalama 18.5 sayı, 5.7 ribaund ve 4.0 asist ile oynamıştı.



Anthony daha önce Knicks hayranı olduğunu ve NYK tarafından draft edilmenin "oldukça güzel olacağını" söylemişti.



