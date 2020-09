Knicks, Chris Paul'a teklif sunmaya hazırlanıyor!

Knicks Film School'dan Jonathan Macri, Knicks'in, serbest oyuncu Chris Paul'u New York'a getirmek için ilk takas tekliflerini hazırladığını söyledi.



Knicks organizasyonu içinde tartışılan muhtemel takaslar, Macri'ye göre Julius Randle ve Kevin Knox'u içeriyor.



35 yaşındaki Paul'un, Paul'un eski menajeri ve şu anki Knicks başkanı Leon Rose tarafından müzakere edilen sözleşmesinin iki yılı ve 85.6 milyon doları kalmış bulunuyor. Paul OKC'de yeniden dirildiği bir sezon geçirmiş ve genç bir Thunder takımını playofflara götürmüştü.



Knicks, Paul'un kendi çekirdek genç oyuncu grupları üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğine ve SNY'den Ian Begley'ye göre New York'ta bir kazanma kültürü oluşturmaya yardımcı olabileceğine inanıyor.



Ancak Knicks'in Paul'la ilgilenen tek takım olmadığı bildiriliyor. CP3 gelecek sezon bir şampiyonluk yarışmacısı için oynamak istediğine karar verirse, New York yarış dışı kalabilir.