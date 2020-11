New York Knicks'in, çalışanlarının pozitif KOVID-19 sonuçları vermesinin ardından, antrenman tesislerini kapattığı bildirildi.



The Athletic'den Shams Charania, olayı şu tweet ile bildirdi:



"New York Knicks, çalışanlarının koronavirüs testleri pozitif çıktıktan sonra, tesislerini kapattı."



Hem Bleacher Report hem de New York Times muhabiri Marc Stein, test sonucu pozitif çıkan çalışanların sayısını üç olarak belirtti.