Knicks, bu yaz Dennis Schröder'ı kovalayabilir!

New York Knicks'in, bu yaz serbest oyuncu döneminde Los Angeles Lakers guardı Dennis Schröder'ı kovalamasının beklendiği iddia edildi.



SNY.tv'den Ian Begley, point guard sorununu düzeltmek isteyen Knicks'in serbest oyuncu piyasasında New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'un yanı sıra, Schröder'ın da hedeflerinden biri olacağını belirtti.



Begley, Derrick Rose, Elfrid Payton ve Frank Ntilikina'nın 2020-21 sezonunun sonunda serbest oyuncu haline geleceğini, bu yüzden Knicks'in point guard rotasyonunu ele almaktan başka çaresi olmayacağını açıkladı.



27 yaşındaki Schröder, Oklahoma City Thunder'dan takas yoluyla geldiği Lakers'taki ilk sezonunda, maç başına 15.3 sayı, 5.3 asist, 3.5 ribaund ve 1.2 top çalma ortalamaları ile ekibe önemli katkı sağlayan isimlerden biri olarak göze çarpıyor.



