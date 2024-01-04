New York Knicks'in 'bir başka önemli oyuncu' ile takas yapmak için elinde yeterli varlığa sahip olduğuna inandığı bildirildi.



SNY'dan Ian Begley'e göre, Knicks'in yönetim kurulu üyeleri, takımın OG Anunoby hamlesinden sonra bile "önemli bir oyuncu" karşılığında takas yapabilecek yeterli varlığa sahip olduğuna inanıyorlar.



Knicks'in şu anda sekiz adet takas edilebilir ilk tur draft hakkı bulunurken, bunlardan dördü kendi draft hakları.



Takımda ayrıca Evan Fournier ve 18 milyon dolarlık süresi dolan sözleşmesi de dahil olmak üzere, takasa uygun birçok oyuncu bulunuyor (Josh Hart ve Miles McBride, 2024 son takas tarihinden önce takas edilemez).





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