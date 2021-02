"Knicks Beal'la ilgileniyor, McCollum'ı da izliyor" iddiası

New York Daily News'ten Stefan Bondy'ye göre, New York Knicks'in Washington Wizards yıldızı Bradley Beal ve Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum'la ilgilendiği iddia edildi.



ESPN'den Michael Kay, geçtiğimiz hafta Knicks genel menajer yardımcısı William Wesley'nin, Beal'ı Knicks'e dahil etmek için perde arkasında bazı çalışmalar yaptığını söylemişti.



Takımın ayrıca McCollum'ı izlediği de iddia edilirken, Blazers ekibinin 29 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmaya istekli olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.



New York Post'tan Marc Berman, önceki hafta Knicks'in Kevin Knox'ı, Frank Ntilikina'yı ve Derrick Rose anlaşmasından gelen ilk tur Draft seçimlerini, muhtemel bir takasta kullanmak için ellerinde tuttuğunu bildirmişti.