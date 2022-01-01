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"Knicks, başarısızlığını kısmen Thibodeau'ya bağlıyor" iddiası!

New York Knicks başkan yardımcısı William Wesley'nin, takımın bu sezon yaşadığı sıkıntıların kısmen Tom Thibodeau'nun koçluğundan kaynaklandığına inandığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks başkan yardımcısı William Wesley'nin, takımın bu sezon yaşadığı sıkıntıların kısmen Tom Thibodeau'nun koçluğundan kaynaklandığına inandığı iddia edildi.

SNY.tv'den Ian Begley'e göre, Wesley'nin takım sahibi James Dolan ile bu ay içinde yaptığı görüşmeler sırasında, Knicks'in bu sezon hayal kırıklığı yaşamasından kısmen Thibodeau'nun koçluk tarzını sorumlu tuttuğu bildirildi.

Takım başkanı Leon Rose ve Wesley, Thibodeau'yu 2020'de işe almıştı ve bunun bir sebebi, üçlünün yıllardır yakın bir ilişkiye sahip olmasıydı.

Wesley'nin Thibodeau'ya yönelik eleştirisinin, kendisinin yönetimle aynı frekansta olmadığı üzerine olduğu belirtildi.

Thiobdeau'nun, Knicks'in son takas gününde herhangi bir hamle yapmamasına sinirlendiği ve Knicks'in kadrosunu yenilemiş olması durumunda bundan fayda sağlayacağına inandığı söylendi.

Knicks'in yönetimde aldığı bazı kararların, Thibodeau'nun düşüncesiyle uyuşmadığı da iddialar arasında yer aldı.


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