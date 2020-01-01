Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Knicks, başantrenör adaylarından birini yardımcı yapacak

New York Knicks'in, lig kaynaklarının SNY'den Ian Begley'ye verdiği demece göre, başantrenörlük adaylarından en az birini yardımcı antrenör olarak işe alacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in, lig kaynaklarının SNY'den Ian Begley'ye verdiği demece göre, başantrenörlük adaylarından en az birini yardımcı antrenör olarak işe alacağı bildirildi.

Tom Thibodeau şu anda başantrenör olarak işe alınacaklar arasında favori olarak görülüyor.

Ayrıca, koç seçiminden bağımsız olarak, şu an geçici koç olarak görev yapan Mike Miller ve eski Knicks koçu Mike Woodson'ın personele eklenmesi için destek olduğu söylendi.

Eski Brooklyn Nets koçu Kenny Atkinson ve Los Angeles Lakers'ın yardımcı koçu Jason Kidd'in de organizasyon içinden destek aldıkları, söylenenler arasında yer alıyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal