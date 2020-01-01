Knicks, başantrenör adaylarından birini yardımcı yapacak

New York Knicks'in, lig kaynaklarının SNY'den Ian Begley'ye verdiği demece göre, başantrenörlük adaylarından en az birini yardımcı antrenör olarak işe alacağı bildirildi.



Tom Thibodeau şu anda başantrenör olarak işe alınacaklar arasında favori olarak görülüyor.



Ayrıca, koç seçiminden bağımsız olarak, şu an geçici koç olarak görev yapan Mike Miller ve eski Knicks koçu Mike Woodson'ın personele eklenmesi için destek olduğu söylendi.



Eski Brooklyn Nets koçu Kenny Atkinson ve Los Angeles Lakers'ın yardımcı koçu Jason Kidd'in de organizasyon içinden destek aldıkları, söylenenler arasında yer alıyor.



