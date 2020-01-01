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Knicks, artık yaz dönemini planlamaya odaklanmak istiyor!

New York Knicks'in, sezonun süreceği Orlando'ya davet almaması sonrası, sezon sonrası antrenmanlarına başlamak için rehberlik ve yapı arayan birkaç takımdan biri olduğu söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in, sezonun süreceği Orlando'ya davet almaması sonrası, sezon sonrası antrenmanlarına başlamak için rehberlik ve yapı arayan birkaç takımdan biri olduğu söylendi.

New York Post'tan Marc Berman'a konuşan bir kaynağın, şu açıklamaları yaptığı belirtildi:

"Oynamayan sekiz takımın sezon dışı işler için parametrelere ve yönergelere ihtiyacı var. Genel umut, yakın bir noktada netlik sağlamak üzerine.Böylece bu takımlar yaz dönemlerini organize etmeye ve planlamaya başlayabilirler."

Knicks, ligin birkaç seçeneği gözden geçirmesini beklerken, NBA'in temel kaygısı, Orlando'daki "bubble" ortamını yönetmeye odaklanıyor.

ESPN, Orlando'ya davet edilmeyen takımların, kendi yaz liglerini, eğitim kamplarını ve antrenmanlarını düzenlemek istediğini bildirmişti.

Knicks'in de önümüzdeki sezona 1 Aralık'ta başlamayı isteyen takımlar arasında olduğu söylenmişti.


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