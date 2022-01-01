"Knicks, 76ers ile Simmons hakkında görüşmedi" iddiası

New York Knicks'in Philadelphia 76ers ile Ben Simmons takası hakkında konuşmadığı iddia edildi.



NBA takımları son takas tarihi yaklaştıkça yapacağı hamleleri planlamaya başladı ve takım değiştirmesi beklenen en büyük isimlerden birinin de Simmons olması bekleniyor.



25 yaşındaki oyuncu, yaz döneminde 76ers'tan talep ettiği takasın yerine getirilmemesinin ardından bu sezon tek bir maç bile oynamamıştı.



Knicks, Simmons'ı almakla ilgilenen takımlardan biri olarak ortaya çıksa da, Bleacher Report'tan Jake Fischer, şu ana kadar Knicks organizasyonu içinde sadece iç görüşmeler olurken, Sixers ile herhangi bir görüşme olmadığını belirtti.



Fischer ayrıca, bir anlaşmaya varılması için, Philadelphia'nın yüksek talep fiyatının karşılanabilmesi adına üçüncü bir takımın katılması gerektiğini sözlerine ekledi.



