Kluivert'tan Trabzonspor itirafı!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Trabzonspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.



Patrick Kluivert, "Rakibin hocasını da tebrik etmek lazım. Son zamanlarda izlediğim Trabzonspor en iyi bize karşı oynadı. İyi oynadıkları için tebrik ederim. İlk 30 dakikada zorlandık. Ondan sonra maçı tamamıyla ele geçirdik. İkinci yarıda da önemli değişiklikler yaparak skoru tutmayı başardık. Kendi takımımı da tebrik ederim. Ama rakip de son zamanlarda gördüğüm en iyi Trabzonspor'du. Kazandığımız için çok mutluyum" dedi.



Hollandalı teknik adam ayrıca, "Sezon başından beri, futbolcularımız muazzam bir şekilde çalışıyor. Alışık olmadıkları bir antrenman sistemine geçtiler ama antrenmanlarda varını yoğunu ortaya koyuyor herkes. Bütün antrenmanlarımızı en iyi kalitede yapmaya çalışıyoruz. Onlar da sahaya çıkınca karşılığını alıyor." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'u tebrik ederek sözlerine başladı.



Rakibin kendilerine karşı çok iyi maç oynadığını ifade eden Kluivert, şunları dile getirdi:



"Özellikle ilk yarıda ilk 30 dakika orta sahadaki hareketlilikleriyle gerçekten zorlandığımızı düşündüm. Şanslı olduğumuzu da söyleyebiliriz. Çünkü golden sonra kendi öz güvenimiz geri geldi ve maçı domine eden taraf olarak devam ettik. İkinci yarıda önemli hamleler yaptık. O hamlelerle de istediğimiz tutumu göstermeye başladık. Kazandığımız için mutluyuz ama daha fazla gol atamadığımız için de tabii ki üzgünüz."



Kluivert, milli maç arası olduğunu anımsatarak, lige aynı şekilde başlayabilmek için futbolcuların dinleneceğini ifade etti.



YUSUF SARI'NIN DURUMU



Yusuf Sarı'nın sakatlanıp oyundan çıktığının hatırlatılması üzerine Kluivert, arka adalesinden şikayetçi olduğu için futbolcunun ve kendilerinin istekleriyle Yusuf'u çıkardıklarını belirtti.



Kluivert, "Milli Takım'a katılacakken ve biz böyle bir galibiyet aldıktan sonra bu durumu yaşaması üzücü. Ama durumu tam olarak net değil. Müthiş bir futbolcu. Müthiş katkıları var. O yüzden durumu net değil şu anda. Tam olarak bilgi veremiyorum. " diye konuştu.







