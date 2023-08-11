Kluivert: 'İnanılmaz bir skor aldık'

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5-1 yenen Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktör Patrick Kluivert,dedi.Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.Takımın verdiği mücadelenin, kararlaştırdıkları her şeyi uygulayabilmesinin ve bitiriciliğinin muazzam ötesi olduğunu ifade eden Kluivert, şunları dile getirdi:Kluivert, ilk yarıda rakibin pozisyon azlığına dair soru üzerine, bunun kendi takımının mücadelesinden, birlik ve beraberliğinden kaynaklandığını belirterek, şunları kaydetti:Kluivert,sorusuna, şöyle cevap verdi: