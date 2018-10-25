  •  
    Anderlecht - F.Bahçe maçı hangi kanalda?
  •  
    Beşiktaş - Genk maçı hangi kanalda canlı?
  •  
    "Selçuk İnan korkunç, inanılmaz bir şey bu.."
  •  
    FM19 da işaretini verdi; "Ozan damga vuracak"
  •  
    "Galatasaray, Schalke'yi Almanya'da yener"

Kluivert, El Classico favorisini açıkladı

Barcelona'nın efsane golcülerinden Patrick Kluivert, El Classico'da favori takımını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kluivert, El Classico favorisini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2018 16:00
Barcelona'da attığı gollerle döneminin en iyi golcüleri arasında gösterilen Patric Kluivert, El Classico favorisini açıkladı.

42 yaşındaki efsane golcü İspanyol basınına yaptığı açıklamada Lionel Messi'nin yokluğuna rağmen El Classico'da Barcelona'nın favori olduğunu söyledi.

Kluivert, 6 sezon boyunca forma giydiği Katalan ekibinde 182 karşılaşmada forma giymiş ve 90 gole imza atmıştı.

42 yaşındaki efsane golcü şu sıralar Kamerun Milli Takımı'nın asistan menajerliğini üstleniyor.

Barcelona ve Real Madrid, 28 Ekim Pazar günü Nou Camp'ta karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:15.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için