Barcelona'da attığı gollerle döneminin en iyi golcüleri arasında gösterilen Patric Kluivert, El Classico favorisini açıkladı.42 yaşındaki efsane golcü İspanyol basınına yaptığı açıklamada Lionel Messi'nin yokluğuna rağmen El Classico'dafavori olduğunu söyledi.Kluivert, 6 sezon boyunca forma giydiği Katalan ekibinde 182 karşılaşmada forma giymiş ve 90 gole imza atmıştı.42 yaşındaki efsane golcü şu sıralar Kamerun Milli Takımı'nın asistan menajerliğini üstleniyor.Barcelona ve Real Madrid, 28 Ekim Pazar günü Nou Camp'ta karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:15.