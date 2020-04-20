Klorokin, hidro klorokin nedir, Öldürücü mü?

Brezilya'da sıtma ilacı klorokin difosfatın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisindeki etkisini araştıran klinik denemede iki hastanın ilacın yan etkisi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi."Livescience" internet sitesinde yer alan habere göre, Brezilya'nın Amazon eyaletindeki Manaus Tropik Tıp Enstitüsünden bilim insanları tarafından yürütülen klinik denemede yüksek doz ilaç verilen hastaların bazıları kalp ritim bozuklukları gösterirken, iki hasta kalp çarpıntısından yaşamını yitirdi.Araştırmacılar görülen yan etki nedeniyle, 440 hasta üzerinde yapılması planlanan denemenin düşük dozda sürdürüleceğini kaydetti."Hidroklorokin" adı verilen ilacın etken maddesi olan klorokin difosfat, Kovid-19 vakalarının tedavisi için tescillenmiş olmamasına rağmen anti-viral etkisi nedeniyle ileri vakaların tedavisinde deneysel bir ilaç olarak kullanılıyordu.İlaç ABD Başkanı Donald Trump'ın Hidroklorokin'in Kovid-19 tedavisinde "oyun değiştiren" bir ilaç olduğunu ifade etmesiyle gündeme gelmiş, tıp otoriteleri ilacın Kovid-19 tedavisinde kesin başarı sağladığı sonucuna varılmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.Klorokin, sıtmanın etkin olduğu bölgelerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Bazı sıtma tipleri, dirençli soylar ve karmaşık vakalar tipik olarak farklı veya ek ilaç gerektirir. İlaç bazen romatoid artrit, lupus eritematozus ve bağırsakların dışında meydana gelen amebiyaz için kullanılabilir. Ağız yoluyla alınır. Ayrıca 2020 itibariyle KOVID-19 enfeksiyonlarını tedavi etmek için deneysel olarak kullanılmaktadır.İlacın yaygın yan etkileri arasında kas problemleri, iştahsızlık, ishal ve deri döküntüsü yer alır. Ciddi yan etkiler arasında görme problemleri, kas hasarı, epileptik nöbetler ve düşük kan hücresi seviyeleri bulunur. Hamilelik sırasında kullanım için güvenli olduğu düşünülmektedir.Fransız basınında yer alan haberlerde, Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult'un yaptığı bir çalışma sonucu sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin virisü taşıyan 1061 kişide kullanıldığı kaydedildi.Bu kişilerin yüzde 91,7'si 10 gün içinde virüsü atlattı, 74-95 yaşlarındaki hastaların yüzde 0,5'i hayatını kaybetti.Ülkede Kovid-19 tedavisinde klorokinin kullanımını savunan doktor olarak bilinen Dr. Raoult, 9 Nisan'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.Fransa'da Başbakanlık Kararnamesiyle klorokinin Kovid-19 tedavisinde kullanılmasına izin verilmişti. Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasaklamıştı.