Klopp'tan uyarı; 'Daha iyi olmalıyız'

Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya 4-2 mağlup olmalarına karşın ilk maçı 5-2 kazanmaları sebebiyle finale yükselenteknik direktör, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Turu, Romalı taraftarların hastanelik ettiği İrlandalı futbolsever Sean Fox'a hediye eden Klopp, "Bu başarıyı Sean Cox'a hediye ediyoruz. Maçtan önce bunu düşünüyorduk. Şimdi finaldeyiz, tüm dualarımız onunla birlikte" ifadelerini kullandı.Şanslı olduklarını itiraf eden Klopp, "Bugün şanslıydık, bunu biliyoruz. Roma çok güçlü bir takım. 2-1'e kadar her şey iyiydi ancak sonrasında istediklerimizi yapamadık. Bize verdikleri boşlukları kullanamadık"Real Madrid ile oynayacakları finali değerlendiren başarılı teknik adam, "Real Madrid'e karşı bu geceden daha iyi oynamalıyız ve bunu yapabileceğimizi biliyorum" dedi.