  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

Klopp'tan uyarı; "Daha iyi olmalıyız"

Liverpool'un menajeri Jurgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı eledikleri karşılaşmanın ardından finalde daha iyi oynamaları gerektiğine vurgu yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Klopp'tan uyarı; 'Daha iyi olmalıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2018 00:53
Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya 4-2 mağlup olmalarına karşın ilk maçı 5-2 kazanmaları sebebiyle finale yükselen Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"DUALARIMIZ ONUNLA..."

Turu, Romalı taraftarların hastanelik ettiği İrlandalı futbolsever Sean Fox'a hediye eden Klopp, "Bu başarıyı Sean Cox'a hediye ediyoruz. Maçtan önce bunu düşünüyorduk. Şimdi finaldeyiz, tüm dualarımız onunla birlikte" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN ŞANSLIYDIK"

Şanslı olduklarını itiraf eden Klopp, "Bugün şanslıydık, bunu biliyoruz. Roma çok güçlü bir takım. 2-1'e kadar her şey iyiydi ancak sonrasında istediklerimizi yapamadık. Bize verdikleri boşlukları kullanamadık"

FİNAL UYARISI

Real Madrid ile oynayacakları finali değerlendiren başarılı teknik adam, "Real Madrid'e karşı bu geceden daha iyi oynamalıyız ve bunu yapabileceğimizi biliyorum" dedi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için