  •  
    Beşiktaş ve G.Saray'a flaş transfer yanıtı geldi
  •  
    Bu fotoğrafa iyi bakın! FM19 da işaretini verdi
  •  
    Henry Onyekuru kaç maç kaçıracak? Dönüş...
  •  
    "UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşmeliyiz ve..."
  •  
    Süper Lig'deki yıldızlar! PES2019'un güçleri belli

Klopp'tan Uluslar Ligi için ''Opera'' benzetmesi

Jürgen Klopp, düzenlediği basın toplantısında Uluslar Ligi ile ilgili daha önce ''Anlamsız turnuva'' sözlerinin hatırlatılması üzerine yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Klopp'tan Uluslar Ligi için ''Opera'' benzetmesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2018 16:15
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Huddersfield ile oynayacakları lig maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Milli aradan sonra yeniden liglerin başlayacak olması nedeniyle Jürgen Klopp'a Uluslar Ligi ile ilgili daha önceki sözleri hatırlatıldı.

Başarılı menajer, Uluslar Ligi ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine ''Operaya her gece mi, iki ayda bir mi gitmek istersiniz? Ya da Anthony Joshua'nın boks maçını her gece görmek ister misiniz? Bu mümkün değil, hiçbir sporda mümkün değil. Rekabeti ben de severim ancak bir noktada birilerinin geri adım atması lazım. Futbolcuların da insan olduğunu unutmamalıyız. Uluslar Ligi güzel bir fikir ama bunu başka bir sporda uygulayın. Futbolda buna ayıracak zaman yok'' yanıtını verdi.

Klopp, daha önce Uluslar Ligi organizasyonunu gereksiz bulduğunu ''Uluslar Ligi, futbol dünyasının en anlamsız turnuvası'' ifadelerini kullanmıştı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için