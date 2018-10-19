Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Huddersfield ile oynayacakları lig maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.
Milli aradan sonra yeniden liglerin başlayacak olması nedeniyle Jürgen Klopp'a Uluslar Ligi ile ilgili daha önceki sözleri hatırlatıldı.
Başarılı menajer, Uluslar Ligi ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine ''Operaya her gece mi, iki ayda bir mi gitmek istersiniz? Ya da Anthony Joshua'nın boks maçını her gece görmek ister misiniz? Bu mümkün değil, hiçbir sporda mümkün değil. Rekabeti ben de severim ancak bir noktada birilerinin geri adım atması lazım. Futbolcuların da insan olduğunu unutmamalıyız. Uluslar Ligi güzel bir fikir ama bunu başka bir sporda uygulayın. Futbolda buna ayıracak zaman yok'' yanıtını verdi.
Klopp, daha önce Uluslar Ligi organizasyonunu gereksiz bulduğunu ''Uluslar Ligi, futbol dünyasının en anlamsız turnuvası'' ifadelerini kullanmıştı.
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Milli aradan sonra yeniden liglerin başlayacak olması nedeniyle Jürgen Klopp'a Uluslar Ligi ile ilgili daha önceki sözleri hatırlatıldı.
Başarılı menajer, Uluslar Ligi ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine ''Operaya her gece mi, iki ayda bir mi gitmek istersiniz? Ya da Anthony Joshua'nın boks maçını her gece görmek ister misiniz? Bu mümkün değil, hiçbir sporda mümkün değil. Rekabeti ben de severim ancak bir noktada birilerinin geri adım atması lazım. Futbolcuların da insan olduğunu unutmamalıyız. Uluslar Ligi güzel bir fikir ama bunu başka bir sporda uygulayın. Futbolda buna ayıracak zaman yok'' yanıtını verdi.
Klopp, daha önce Uluslar Ligi organizasyonunu gereksiz bulduğunu ''Uluslar Ligi, futbol dünyasının en anlamsız turnuvası'' ifadelerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın