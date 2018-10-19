, Huddersfield ile oynayacakları lig maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.Milli aradan sonra yeniden liglerin başlayacak olması nedeniyle Jürgen Klopp'a Uluslar Ligi ile ilgili daha önceki sözleri hatırlatıldı.Başarılı menajer, Uluslar Ligi ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerineyanıtını verdi.Klopp, daha önce Uluslar Ligi organizasyonunu gereksiz bulduğunu ''Uluslar Ligi, futbol dünyasının en anlamsız turnuvası'' ifadelerini kullanmıştı.