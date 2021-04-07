Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Real Madrid karşısında aldıkları mağlubiyeti değerlendirdi.



Alman menajer Real Madrid karşısında kötü oynadıklarını kabul ederken turu geçmek için rövanşta çok daha fazlasını yapmaları gerektiğini söyledi. Klopp maç sonu değerlendirmesinde, "Kazanmayı hak etmedik, yeterince iyi oynamadık. Futbol, hataların olduğu ancak bu hataları doğru noktalarda yapmanız gereken bir oyun. Gecenin tek olumlu yanı gol atmış olmamız. Yarı finali istiyorsak başarmalıyız. Biz Real Madrid'in işini kolaylaştırdık" sözlerini kullandı.



İkinci maçı evlerinde oynadıkları için bunu avantaja çevirmek istediklerini söyleyen Klopp, "Anfield'da durum farklı olacak. Barcelona maçını tekrar izlerseniz orada turu geçmemizi sağlayan %80 etken seyirciydi. Rövanşta doğru adımlar atmak için oynayacağız" ifadelerini kullandı.



Klopp ayrıca hakem eleştirisi de yaparak Sadio Mane'nin pozisyonunda kendileri adına haksız bir karar çıktığını ancak mağlubiyetin nedeninin hakem kararları olmadını sözlerine ekledi.



