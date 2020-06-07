Klopp'tan Havertz ve Timo Werner yorumu

Liverpool menajeri Jürgen Klopp transferin gözde isimlerinden vatandaşları Kai Havertz ve Timo Werner ile ilgili açıklamalarda bulundu.Uzun süredir Timo Werner'in Liverpool'un gündeminde olmasını ve Almanya'nın yükselen yıldızı Kai Havertz ile ilgili Klopp övgü dolu sözler kullandı. Her iki ismin de kalitesinden bahseden Klopp, "Bu gezegende çok iyi futbolcular var. Timo Werner ve Kai Havertz harika oyuncular. Transferleri için doğru zaman, fırsat her şey bir araya gelebilmeli. Yakın zamana kadar bu sezon için yeniden oynayabileceğimizi bile bilmiyorduk. Her şey çok hızlı değişiyor." ifadelerini kullandı.Avrupa'ta transferin en çok konuşulan isimlerinden olan Timo Werner bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta 31 gol 12 asist yaparak zirveye oynadı. Leverkusen'in 21 yaşındaki yeteneği Kai Havertz de 38 maçta 15 gol 8 asistle yıldızlaştığını kanıtladı.