  •  
    İtalyan yıldız açıkladı; "G.Saray'ı seviyorum..."
  •  
    "Buradan şampiyonluğu sadece F.Bahçe verir..."
  •  
    "Ben olsam artık asla GÜNEŞ ile çalışmam..."
  •  
    Güneş'in çok isteyip de aldıramadığı 5 futbolcu
  •  
    Emre Mor'dan Terim'e; G.Saray'ı çok istiyorum

Klopp'tan final itirafı; "Hiç düşünmemiştim"

Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Liverpool'un menajeri Jurgen Klopp, sezon başında finale çıkabileceklerini hiç tahmin etmediğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Klopp'tan final itirafı; 'Hiç düşünmemiştim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2018 00:39
Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşılaşacak olan Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp, önemli açıklamalar yaptı.

"HİÇ TAHMİN ETMEMİŞTİM"

Finale çıkmalarını değerlendiren Klopp, "Sezona başladığımızda Şampiyonlar Ligi finaline çıkacağımızı hiç tahmin etmemiştim. Ama çocuklar bunu mümkün kıldı." ifadelerini kullandı.

TRANSFER POLİTİKASI

Sezon sonundaki transfer politikası hakkında bilgi veren Klopp, "Yeni oyuncular kadroya katmak ve oyuncularımızı korumak istiyoruz. Bu konuda kararlılığımızı ortaya koymalıyız. Şampiyonlar Ligi finaline yükselmek, elbette bunun için yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.



 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için