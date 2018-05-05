Şampiyonlar Ligi finalindeile karşılaşacak olanteknik direktör, önemli açıklamalar yaptı.Finale çıkmalarını değerlendiren Klopp, "Sezona başladığımızda Şampiyonlar Ligi finaline çıkacağımızı hiç tahmin etmemiştim. Ama çocuklar bunu mümkün kıldı." ifadelerini kullandı.Sezon sonundaki transfer politikası hakkında bilgi veren Klopp, "Yeni oyuncular kadroya katmak ve oyuncularımızı korumak istiyoruz. Bu konuda kararlılığımızı ortaya koymalıyız. Şampiyonlar Ligi finaline yükselmek, elbette bunun için yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.