Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşılaşacak olan Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp, önemli açıklamalar yaptı.
"HİÇ TAHMİN ETMEMİŞTİM"
Finale çıkmalarını değerlendiren Klopp, "Sezona başladığımızda Şampiyonlar Ligi finaline çıkacağımızı hiç tahmin etmemiştim. Ama çocuklar bunu mümkün kıldı." ifadelerini kullandı.
TRANSFER POLİTİKASI
Sezon sonundaki transfer politikası hakkında bilgi veren Klopp, "Yeni oyuncular kadroya katmak ve oyuncularımızı korumak istiyoruz. Bu konuda kararlılığımızı ortaya koymalıyız. Şampiyonlar Ligi finaline yükselmek, elbette bunun için yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
"HİÇ TAHMİN ETMEMİŞTİM"
Finale çıkmalarını değerlendiren Klopp, "Sezona başladığımızda Şampiyonlar Ligi finaline çıkacağımızı hiç tahmin etmemiştim. Ama çocuklar bunu mümkün kıldı." ifadelerini kullandı.
TRANSFER POLİTİKASI
Sezon sonundaki transfer politikası hakkında bilgi veren Klopp, "Yeni oyuncular kadroya katmak ve oyuncularımızı korumak istiyoruz. Bu konuda kararlılığımızı ortaya koymalıyız. Şampiyonlar Ligi finaline yükselmek, elbette bunun için yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın