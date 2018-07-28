Klopp'tan Alisson transferi için savunma! 'Çok para ama...'

72.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katanmenajer Jurgen, transferin çılgınca olduğu yönünde yapılan eleştirilere yanıt verdi.Konu hakkında ESPN'e konuşan Klopp, "Herkes Alisson için çok para harcadığımızı düşünüyor. Evet çok para. Ancak daha çılgınca bir para gidebilirdi. Oblak'ın serbest kalma maddesi 100 milyon euro" dedi.Klopp sözlerini, "Kaleci piyasası çok farklıdır. Her yıl kaleci transferi yapmak zorunda kalmazsınız. Alisson'un müsait olup olmadığını bilmiyorduk. Şartlar uygun olunca hemen almaya karar verdik" şeklinde tamamladı.