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Klopp'tan Alisson transferi için savunma! "Çok para ama..."

Liverpool'un menajeri Jurgen Klopp, Alisson için ödenen bonservis ücretinin fazla olmadığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Klopp'tan Alisson transferi için savunma! 'Çok para ama...'
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28 Temmuz 2018 01:10
Roma'dan Alisson'u 72.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katan Liverpool'da menajer Jurgen Klopp, transferin çılgınca olduğu yönünde yapılan eleştirilere yanıt verdi.

"DAHA ÇILGINCA BİR PARA GİDEBİLİRDİ"

Konu hakkında ESPN'e konuşan Klopp, "Herkes Alisson için çok para harcadığımızı düşünüyor. Evet çok para. Ancak daha çılgınca bir para gidebilirdi. Oblak'ın serbest kalma maddesi 100 milyon euro" dedi.

"HEMEN ALMAYA KARAR VERDİK"

Klopp sözlerini, "Kaleci piyasası çok farklıdır. Her yıl kaleci transferi yapmak zorunda kalmazsınız. Alisson'un müsait olup olmadığını bilmiyorduk. Şartlar uygun olunca hemen almaya karar verdik" şeklinde tamamladı.



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