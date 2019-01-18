Klopp'tan 104 yaşındaki taraftara özel hediye

Tamı tamına 96 yıldır Liverpool'u destekleyen Bernard Sheridan'a, 104. yaş günü sonrasında Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'tan özel bir hediye geldi.İngiliz medyasında yer alan olaya göre, geçtiğimiz haftalarda 104. yaş gününü kutlayan çılgın taraftara, Alman teknik adam tarafından, bir zarfın içinde haftasonu oynayacak Crystal Palace maç bileti hediye edildi.Oldukça heyecanlı olduğunu belirten Sheriden, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.Öte yandan Klopp'un tek hediyesi bu değildi. Biletle beraber doğum günü pastası ve bir forma yaşlı taraftara hediye edildi.Sheriden, konu ile ilgili yaptığı açıklamada,dedi.