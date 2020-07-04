Klopp'den Sergen Yalçın'a benzer genç futbolcu yorumu

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Premier Lig şampiyonluğunun erken ilanından sonra kalan maçlarda genç oyunculara şans verip vermeyeceği ile ilgili sorulara yanıt verdi.



Klopp genç futbolcuların kulübün geleceği olduğunu kabul ettiğini ancak onları sadece genç oldukları için değil eğer iyi durumdalarsa oynatmaya sıcak baktıklarını söyledi.



Alman menajer açıklamasında, "Bizim gibi bir takımın durumunda gençlere şans verilmeli. Biz her maçımızı kazanmak istiyorsak sahada hep iyi olan oyuncular oynamalı. Eğer gençler arasında iyi olanlar varsa sahada olacaklar." sözlerini kullandı.



Takımda eğer iyi olan gençler varsa oynatılması gerektiğini savunan Klopp, "Gençler bizim geleceğimiz, bu yüzde yüz. Ancak biz Premier Lig'de oynamayı Noel hediyesi olarak dağıtmıyoruz veya yemek sonrası tatlısı olarak sunamayız. En iyi olanlardan oluşan 11 sahada olacak, daha sonra yedekteki iyi olanlar sahaya çıkacak. Biz kadromuzu maçına göre değerlendiriyoruz. Sadece eğlence için gençleri Premier Lig'de oynatmayacağız" ifadelerini kullandı.



SERGEN YALÇIN'DAN BENZER SÖZLER GELMİŞTİ



Klopp'un bu açıklaması akıllara Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın genç futbolcuları oynatmakla ilgili sözlerini akıllara getirdi. Sergen Yalçın genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadro tercihi yapması yönünde isteklerin olduğu hatırlatıldığında şu ifadeleri kullanmıştı:



"Gençlerin değerini alt yapıdan yetişen bilir. Ben de çok iyi bilirim. Hangi genç oyuncuya forma teslim edeceğimizi çok iyi biliyoruz. Beşiktaş'ta yetenekli gençler hak ediyorlarsa forma giyecektir ancak gençleri fazla büyütmeyelim onları çok çalışmaya teşvik edelim. Bütçemiz düşük ama karakterli başarıya aç olan futbolcular ile devam edeceğiz."



