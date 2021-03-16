Klopp'dan Ozan Kabak'ın performansına övgü

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Wolverhampton maçı sonrası Ozan Kabak ve savunmada birlikte oynadığı Phillips'in performansından övgüyle bahsetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Klopp'dan Ozan Kabak'ın performansına övgü
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16 Mart 2021 02:46
Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Wolverhampton galibiyetinin ardından açıklama yaptı.

Klopp maç değerlendirmesinde iyi savunma yapmalarının altını çizerken maçta 90 dakika oynayan ve maçın en iyi isimlerinden biri olan Ozan Kabak ile ilgili de konuştu.

Alman menajer Kabak ile ilgili açıklamasında, "Ozan Kabak ve Nathaniel Phillips üst üste ikinci maçlarına çıktılar ve çok iyi oynadılar. Adama Traore'nin neredeyse savunulamaz bir hızı var. Büyük bir görevi başarıyla tamamladılar ve ikisi de gerçekten çok iyiydi" sözlerini kullandı.



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