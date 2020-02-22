Klopp'dan 'Lütfen yenilin' diyen çocuğa yanıt

Manchester Unitedlı 10 yaşındaki taraftar Daragh Curley, Liverpool menajeri Jürgen Klopp'a artık maç kaybetmeleri yönünde bir mektup yazdı. Mektubu alan Jürgen Klopp'un kendi eliyle 10 yaşındaki çocuğa yanıt vermesi İngiltere'de gündem oldu.Daragh Klopp'a şikayeti olduğuna yönelik yazdığı mektupta, "İzin ver rakip takımlar sana gol atsın. 9 maç daha kazanırsanız tarihe geçeceksiniz. Lütfen artık kaybedin. Umarım şampiyonluğu kazanmamanız konusunda ikna edici olmuşumdur" sözlerini kullandı.Klopp ise mektubun ortaya çıkmasından dolayı rahatsızlık duyduğunu belirttiği basın toplantısında, "Çok fazla mektup alıyorum ve hepsine cevap veremiyorum. Mektup geldiğinde zamanıımz vardı ve bu yüzden onu okudum ve cevapladım. Ben bunu özel bir şey olarak görüp okuyup cevaplıyorum ama ertesi gün gazetelerde görüyorum. Bu çok da sevdiğim bir durum değil" sözlerini kullandı.Klopp'un Daragh'a yazdığı cevap metni ise şu şekilde, "Dünya çapında Liverpool'un kaybetmesini isteyen milyonlarca insan var ama benim içim kaybetmememizi sağlamak. Bu yüzden onları hayal kırıklığına uğratmak istemem. Neyse ki geçmişte senin için maç kaybetmiştik ve gelecekte de kaybedeceğiz çünkü futbol böyle. 10 yaşındayken işler her zaman istediğin gibi olacağını düşünürsün ama 52 yaşındaki bir olarak söyleyebileceğim bir şey varsa o da bunun kesinlike böyle olmadığıdır." sözlerini kullandı.