Klopp yeni transferi Tsimikas'ı yorumladı

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, yeni transferleri Tsimikas'ı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Lfc.com
Klopp yeni transferi Tsimikas'ı yorumladı
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11 Ağustos 2020 23:14
Liverpool teknik direktörü Klopp, Olympiakos'dan transfer edilen sol bek oyuncusu Tsimikas'ı değerlendirdi. Yunan sol bek oyuncusu, 13 milyon avro karşılığında Kırmızılar'a katıldı. 

Klopp yaptığı açıklamada; oyuncuyu uzun süredir izlediklerini ifade etti ve transferden memnun olduğunu belirtti. 

"UZUN SÜREDİR TAKİPTEYDİK"

Alman teknik adam değerlendirmesinde; "Onu uzun süredir takip ediyorduk. Aramıza katıldığı için çok mutluyuz. Kazanma ve rekabet etme isteği çok yüksek ve onun bu zihniyetini seviyorum. Onun önümüzdeki yıllarda bizimle olacağını bilmek mutluluk verici." dedi. 

Kostas Tsimikas, Liverpool'da 21 numaralı formayı terletecek.


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