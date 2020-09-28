Klopp yeni transfer istemiyor

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'un hocası Jürgen Klopp, transferin bitimine günler kala artık herhangi bir imzanın gelmeyeceğini açıkladı.



Klopp açıklamasında bu sezon ihtiyaçları olan mevkiilere transferi gerçekleştirdiklerini söylerken son dakika sürprizi olmazsa transferi kapadıklarını söyledi. Alman menajer, "Daha ciddi bir durum olmazsa transferi denemeyeceğiz. Umarım bunu denemek zorunda kalmayız. Şuanki gibi devam eden durumumuzda değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Takım olarak oldukça iyi bir yerdeyiz ve herhangi bir transfer planımız yok" diye konuştu.



Liverpool şampiyon olan kadrosuna 30 milyon euroya Thiago Alcantara, 44 milyon euroya Diogo Jota, 13 milyon euroya Konstantinos Tsimikas isimlerini katmıştı.



