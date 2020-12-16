Klopp ve Mourinho kritik maç öncesinde konuştu

İngiltere'de haftanın maçı Liverpool - Tottenham karşılaşması öncesinde iki takımın teknik patronları konuştu.



Ev sahibi Liverpool'un teknik direktörü Klopp maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'ın liderliğini överek, "Düne kadar çok başarılı olduktan sonra bugün bunu kanıtlayamazsan insanlar peşinizden gider. Mourinho'nun Tottenham'da yaptığı şey çok etkileyici. Oyunları gerçekten çok iyi. Onlar bir sonuç alma makinesine dönüştü" şeklinde konuştu.



Jose Mourinho ise Liverpool'un eksik oyuncuları sebebiyle maça eksik çıkacağına yönelik söylenenlere atıfta bulunarak, "Van Dijk Liverpool için büyük eksiklik ama Alisson, Robertson, Henderson, Salah, Firmino, Mane sakat değil. Ben de bizim takımdan 10 sakat oyuncu sayabilirim. Bu konuların maçın önüne geçmesine gerek yok" diyerek liderliklerini sürdürmek için sahada olacaklarını söyledi.



Maça çıkmadan önce 12'şer maç yapan Liverpool ve Tottenham 25'er puanda bulunuyor ancak Mourinho'nun öğrencileri averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturuyor. İki takımın karşı karşıya geleceği maç 16 Aralık Çarşamba TSİ 23:00'te Anfield'da oynanacak.



