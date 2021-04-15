Klopp: 'Turu ilk maçta kaybettik'

Liverpool'da sezonu hayal kırıklıkları ile sürdüren manejer Jürggen Klopp, Real Madrid'e elendikleri Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı sonrası konuştu.



Klopp, turu ilk maçta kaybettiklerini kabul ettiği açıklamasında, "Maçın başında şansımız oldu. Biz bugün kötü oynamadık, turu ilk maçta Madrid'de kaybetmiştik." sözlerini kullandı.



Evlerinde Real Madrid'in eksik savunmasına rağmen gol atamamaları sorusuna ise Klopp, "Bu sezon yaşadığımız sorunlardan birisi bitiricilik eksikliğimiz oldu. Salah normalde gözü kapalı pozisyon bitirdiğini biliyoruz. Firmino da aynı şekilde. Maçın ikinci yarısında ritmimizi artırabilseydik gol bulabilirdik ancak sonuç olarak elendik" diye konuştu.



Klopp son olarak Real Madrid'i yarı finale yükseldiği için tebrik ettiğini belirterek, "Artık Premier Lig'e odaklanıyoruz. Puanları toplamayı sürdürmeliyiz. İyi futbol oynamayı isteyip oynamamız gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.



