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Klopp: ''Tepeden tırnağa tam bir futbolcu''

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan Roberto Firmino hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Klopp: ''Tepeden tırnağa tam bir futbolcu''
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01 Mayıs 2018 16:21
Premier Lig takımlarından Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, geçtiğimiz günlerde 5 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı yıldız Roberto Firmino hakkında açıklamalarda bulundu.

Firmino'nun takımda kalmasını değerlendiren Klopp, ''Bizim için inanılmaz güzel bir haber! Çok iyi! Sözleşme uzatmanın çok kolay bir tercih olduğunu söyledi. Bu kulübün değerini çok iyi biliyor. Takım arkadaşları da yaptıklarından dolayı ona büyük saygı duyuyor'' dedi.

''DÜNYADA EŞİNE AZ RASTLANIR...''

Klopp, 26 yaşındaki futbolcu hakkında konuşurken ''Firmino tepeden tırnağa tam bir futbolcu. Oynamaktan çok büyük zevk alıyor, çalışmaktan hiç sıkılmıyor. Dünyada eşine az rastlanır tarzda bir oyuncu'' sözlerini kullandı.

Bu sezon Liverpool ile 50 maça çıkan Roberto Firmino, bu maçlarda 27 gol ve 16 asist üretti.



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