Klopp'tan Simeone yorumu: 'Bilseydim denemezdim'

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacak Liverpool'da menajer Jürgen Klopp açıklamalarda bulundu.



Şampiyonlar Ligi'nde oldukları için mutlu olduklarını söyleyen Alman teknik adam, "Bu tarz maçlar için yaşıyoruz. Taraftarımızla birlikte Atletico Madrid karşılaşmasında eğlenmek istiyoruz" dedi.



"SAVUNMAMIZI GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"



Premier Lig'de son oynadıkları karşılaşmaları yorumlayan Klopp, "Manchester United'a karşı 5-0 kazanmamız her şeyin çok iyi olduğunu göstermiyor. Brighton maçında da skorun 2-2'ye gelmesi her şeyin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Brighton puanı hak etti. Genel olarak savunmamızı geliştirmemiz gerekiyor ve bu konuda çalışma yapıyoruz. Atletico Madrid'e karşı da iyi bir şekilde oynayacağımızı düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.





"EL SIKIŞMADIĞINI BİLSEYDİM, DENEMEZDİM"



İlk maçta, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kendisiyle el sıkışmayan Simeone hakkındaki soruları yanıtlayan deneyimli teknik direktör, "Simeone'ye çok fazla saygı duyuyorum. Birbirimizi çok iyi tanımıyoruz ama Atletico'da son zamanlarda yaptığı işlere saygı duyuyorum. Eğer maçların ardından el sıkışmadığını bilseydim, ilk maçta bunu denemezdim bile." şeklinde konuştu.



"DÜNYA TAMAMEN DEĞİŞTİ"



2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Atletico Madrid maçlarına dair görüşleri sorulan başarılı isim, "Mart, 2020. 18 ay oldu, dünya o zamandan beri tamamen değişti, bunu hayal bile edemezdik. Bir şeyler olacağını hepimiz biliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.



İspanyol ekiple oynanan son maçı değerlendiren deneyimli teknik direktör, "Birkaç şans yakaladık. İyi başlamıştık, ardından Atletico Madrid geri döndü ve acı çektik. Atmosfer inanılmazdı. 3. golümüzden hemen önce Griezmann kırmızı kart gördü, gerçekten çok zor bir maçtı" dedi.





İLGİLİ VİDEO