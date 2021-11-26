Klopp'tan Rangnick yorumu: 'Kötü haber'

Jürgen Klopp, Manchester United'a teknik direktörlük yapmaya hazırlanan vatandaşı Ralf Rangnick hakkında açıklamalarda bulundu.



"DİĞER TAKIMLAR İÇİN KÖTÜ HABER"



Alman menajer, "Maalesef, iyi bir koç İngiltere'ye, Manchester United'a geliyor! Rangnick, gerçekten tecrübeli bir isim, Hoffenheim ve RB Leipzig gibi iki takımı inşa etti. O, her zaman teknik direktör olmak istemiştir. Manchester United, bundan sonra sahada organize olacaktır. Bu diğer takımlar için gerçekten kötü haber" sözlerini kullandı.



"ZAMANI OLMAYACAK"



Rangnick'in zamanı olmadığını söyleyen Klopp, "Bütün koçlar, takımlarına antrenman yaptırmak için zamana ihtiyaç duyar ancak Rangnick'in zamanı olmayacak, bunun farkında varacaktır. Maçlar sürekli devam ediyor, bu da işleri zorlaştırıyor." dedi.



Başarılı teknik adam son olarak ise, "Rangnick, gerçekten iyi bir insan ve iyi bir koç. Eğer Manchester United'a imza atarsa, şimdiden başarılar" ifadelerini kullandı.





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