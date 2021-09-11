Klopp'tan İngiltere'ye Trent Alexander-Arnolt tepkisi

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, orta sahada oynatılan Trent Alexander-Arnolt tercihi nedeniyle İngiltere Milli Takımı'nın tercihini eleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Klopp'tan İngiltere'ye Trent Alexander-Arnolt tepkisi
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11 Eylül 2021 09:28
Liverpool'un hocası Jürgen Klopp, Trent Alexander Arnolt'un Milli takımda orta saha oynatılmasını eleştirdi.

Alman menajer açıklamasında İngiltere Milli Takımı'nın tercihini eleştirirken, "Bizim maçlarımızı izlerseniz Trent'in pozisyonunun ne olduğunu görürsünüz. Tüm maçlarda değil ama bazı mecbur olduğumuz anlarda Trent orta sahada oynayabiliyor. Neden dünyanın en iyi sağ bekini orta saha oyuncusu yapmaya çalışıyorsunuz, bunu hiç anlayamıyorum" diye konuştu.

İngiltere Milli Takımı kadrosunda Trent-Alexande Arnolt haricinde Kyle Walker, Reece James, Kieran Tripier gibi takımlarının en etkili isimleri konumunda 3 sağ bek oyuncusu daha bulunuyor.


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