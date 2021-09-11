Klopp'tan İngiltere'ye Trent Alexander-Arnolt tepkisi

Liverpool'un hocası Jürgen Klopp, Trent Alexander Arnolt'un Milli takımda orta saha oynatılmasını eleştirdi.



Alman menajer açıklamasında İngiltere Milli Takımı'nın tercihini eleştirirken, "Bizim maçlarımızı izlerseniz Trent'in pozisyonunun ne olduğunu görürsünüz. Tüm maçlarda değil ama bazı mecbur olduğumuz anlarda Trent orta sahada oynayabiliyor. Neden dünyanın en iyi sağ bekini orta saha oyuncusu yapmaya çalışıyorsunuz, bunu hiç anlayamıyorum" diye konuştu.



İngiltere Milli Takımı kadrosunda Trent-Alexande Arnolt haricinde Kyle Walker, Reece James, Kieran Tripier gibi takımlarının en etkili isimleri konumunda 3 sağ bek oyuncusu daha bulunuyor.



