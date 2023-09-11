Klopp'tan Almanya kararı!

Alman Milli Takımı ile adı geçen isimlerden biri olan Jürgen Klopp, teklif gelmesi halinde şu anda bu teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Klopp'tan Almanya kararı!
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11 Eylül 2023 19:50
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, şu anda Alman Milli Takımı'na sıcak bakmıyor.

Daily Mail'de yer alan habere Hansi Flick ile yolların ayrılmasının ardından milli takımla adı geçen isimlerden biri olan deneyimli teknik adam, şu anda Almanya'dan gelecek bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

Alman teknik adamın, Liverpool ile 2026 yılına kadar olan sözleşmesine saygı duyduğu ve bu nedenle şu an için milli takımı düşünmediği ifade edildi.

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