Klopp: "Sezonun en iyi maçını oynadık"

Jürgen Klopp, Leeds'i 6-1 yendikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Klopp: 'Sezonun en iyi maçını oynadık'
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18 Nisan 2023 03:16
Liverpool manejeri Jürgen Klopp, Leeds United'ı 6-1 yendikleri karşılaşma sonu açıklamalarda bulundu.

Klopp çok mutlu olduğu bir gece yaşadığını belirterek, "Uzun zamandır en mutlu olduğum akşam. Bence her açıdan bu sezon oynadığımız en iyi maçtı. Çok baskılı başlayarak goller bulduk ve oyuncularımdan da en iyi performansını gösterdi." ifadelerini kullandı.

İyi futbol oynamak için istikrarın şart olduğunu belirten Klopp, "Eğer amacınız iyi futbol oynamaksa istikrar yakalamalısınız. Kötü bir dönemdeyseniz baskı altında kötü kararlar verirsiniz. Umarım bu maçta aldığımız skor ve iyi oyun sezonun geri kalanı için bize itici güç verir" açıklamasını yaptı.

Dört maçlık galibiyet hasreti sonrası Leeds galibiyetiyle nefes alan Liverpool, bu sezon çıktığı 30 maçta 47 puan topladı ve ligin 8. sırasında kendisine yer buldu.

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