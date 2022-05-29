Klopp: 'Seneye İstanbul'da olacağız'

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, 1-0 kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklamalarda bulundu.



Maç sonu ilk maçı sözleri, "Gelecek yıl final nerede? İstanbul'da! Liverpool taraftarlarına sesleniyorum. Otel rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın. Orada olacağız!" olan Klopp karşılaşma ile ilgili ise, "Soyunma odasında oyuncularım üzgün. İyi bir sezon finali olmadı. Herkes kendini kötü hissediyor." sözlerini kullandı.



Her şeye rağmen finale çıkmalarına olumlu bakmak zorunda olduklarını belirten Alman teknik adam, "İsviçre'de Sevilla'ya kaybettiğimiz UEFA Avrupa Ligi finali sonrasında da söylemiştim. Kiev'deki Şampiyonlar Ligi finalinden sonra da söyledim. Finallere yükselmek ama kaybetmek kötü değildir. Pozitif bakmak gerekiyor." diye konuştu.



Ellerinde çok güçlü bir kadro olduğunun altını çizen Klopp, "İstediğimiz başarıyı elde edemedik ama yine de başarısız sayılmayız. Finale tekrar yükseleceğiz. Elimizde olağanüstü bir kadro var ve bu kez şampiyon olmak için mücadele edeceğiz." diyerek açıklamalarını noktaladı.





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