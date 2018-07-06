"BECKENBAUER ARADI, KARIUS'U SORDU"

"DOKTORLAR SAYESİNDE FARK ETTİK"

Şampiyonlar Ligi final maçında beyin sarsıntısı geçiren Liverpool'un Alman kalecisi Loris Karius, Pazartesi günü başlayan Liverpool'un sezon öncesi hazırlıklarına katıldı.Geçirdiği beyin sarsıntısından sonra bu antrenmanlarla yeşil sahalara geri dönen Karius hakkında Klopp ilk defa basına açıklamalarda bulundu.Karius'un durumu hakkında Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, "Her şey normal şu anda, insanlar bu durumu nasıl yorumladı tam bilmiyorum ama söyleyebileceğim tek şey o maçta sadece geçici bir beyin sarsıntısı yaşadı. Beyin sarsıntısı geçiren herkes, sarsıntının birden çok şekilde yaşanabileceğini bilir. O sarsıntıyı doğal olarak hissetmedi, beyin sarsıntısı böyle bir şeydir, sarsıntıyı geçiren hep sonradan fark eder." açıklamalarında bulundu.Final maçı sonrası hakkında da yorumlara bulunan Alman teknik adam, "Çok adrenalin ve üzüntü dolu bir maç oldu benim için. Yenilgiyi kabullenmek ve bu olayı sindirmek için birkaç güne ihtiyacım olmuştu. Kolay değildi benim için. O sırada başka bir şey hakkında düşünemiyordum. 4 gün sonra beni yakın arkadaşım olan Almanya'nın efsane futbolcusu Franz Beckenbauer aradı. Beni arayıp, bana Karius'un beyin sarsıntısı geçirdiğini söyledi. Çok şaşırmıştım, çünkü maçta kafasını çarpıp çarpmadığın tam görememiştim, sonra maçı tekrardan yakından inceledim ve gördüm. Bu onun gibi başarılı bir kalecinin neden bu kadar basit hatalar yaptığını açıklıyordu." şeklinde konuştu.Bu beyin sarsıntısının maçın gidişatını nasıl etkilediği hakkında da konuşan Klopp, "Loris'e sorarsanız, maç boyunca sarsıntı geçirdiğini fark etmemiştir. Biz de doktorlar sayesinde fark ettik. Ama biz bunu bir mazeret olarak kullanmayacağız, bu bizim için sadece bir açıklama olarak nitelendirilebilir. Olanları bu olay üzerinden açıklayabiliriz. Benim için her şey geride kaldı, şimdi yeni sezona giriyoruz ve yeni bir sayfa açmak istiyorum." ifadelerinde bulundu.