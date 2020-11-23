Klopp: 'Rotasyon! Kimle yapacağız?'

Leicester City karşısında aldığı galibiyetle eksiklerine rağmen gücünü kanıtlamayı başaran Liverpool'da sakatlıklarla ilgili soru işaretleri sürüyor.



Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, takımındaki koronavirüs ve sakatlıklardan kaynaklı eksikler üzerine konuştu.



"DEĞİŞİKLİK ŞANSIMIZ KALMADI"



Sky Sports'a konuşan Alman teknik adam; "Dünya değişti. Sadece Liverpool'dan bahsetmiyorum, her yerde sakatlık haberleri geliyor. İnsanlar bize rotasyon yapmamızı söylüyorlar ama kimle yapacağız? Hücumda rotasyon şansımız var ama savunmada sadece genç isimler kaldı. Değişiklik şansımız kalmadı çünkü maçların ilerleyen bölümlerinde sakatlık olursa, ihtiyacımız olacak." dedi.



EKSİK SAYISI ARTIYOR



Liverpool'da Naby Keita'nın da sakatlanmasıyla listeye yeni bir isim eklendi.



Liverpool'da maçta sakatlanan Keita dışında; Joe Gomez, Muhammed Salah, Virgil Van Dijk, Alexander-Arnold, Thiago, Alex Oxlade-Chamberlain ve Jordan Henderson da eksikler araasında yer alıyor.



