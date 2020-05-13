Klopp Ronaldo mu, Messi mi? tartışmasına katıldı

Alman menajer Jürgen Klopp, Ronaldo mu, Messi mi tartışmasına ilk kez katıldı ve iki ismi kendi penceresinden yorumladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Klopp Ronaldo mu, Messi mi? tartışmasına katıldı
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13 Mayıs 2020 00:55
Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Ronaldo - Messi kıyaslamasıyla ilgili yorumunu yaptı.

Alman menajer Ronaldo'ya büyük saygı duyduğunu belirterek Messi'yi biraz daha fazla sevdiğini iste ilk kez itiraf etti. Kendisine sorulan "Kim daha iyi; Ronaldo mu, Messi mi?" sorusuna Klopp şu cevabı verdi:

"Bana göre Messi ama Ronaldo'ya çok büyük saygım var. Bunu bu şekilde açıklayabilirim. İkisine karşı da oynadık ve ikisini de savunmak neredeyse imkansız."

"Mükemmel bir futbolcu tarif edin deseniz muhtemelen Ronaldo gibi olur, onun gibi hızlanır, onun gibi sıçrar ve onun gibi hızlı koşabilirdi. Ronaldo kusursuz bir profesyonel ve daha iyi olamazdı."

"Ancak sıradan şeyleri kolay gösteren küçük bir Messi var. Bu yüzden bir futbolcu olarak Messi'yi daha çok seviyorum. Cristiano da inanılmaz bir futbolcu."

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